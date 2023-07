Sinner-Galan in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) Jannikaffronterà Danielnegli ottavi di finale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Per il secondo anno di fila il nostro numero uno approda al quarto turno dei Championships e lo fa senza faticare troppo, con un solo set perso nei primi tre incontri disputati nei pressi di Church Road. Il tabellone, come ormai sappiamo, di certo non è impossibile verso quella che sarebbe la prima semifinale slam in carriera. Il quarto ostacolo è rappresentato dal colombiano Daniel, numero 85 del ranking mondiale e reduce da una lunga battaglia di quattro ore in seguito alla quale ha vuto la meglio in cinque set su Mikael Ymer. C’è un precedente, giocato alle Davis Cup Finals del 2021, con Jannik che si impose in due set per 7-5 ...