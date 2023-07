Sinner agli ottavi a Wimbledon | avanza Berrettini

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 8 luglio 2023) LONDRA – Jannikapprodadi finale di, terzo Slam stagionale di scena sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno distribuirà un montepremi record di 44.700.000 di sterline. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 8, ha sconfitto al terzo il francese Quentin Halys per 3-6 6-2 6-3 6-4 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: A Miamisi arrende in finale contro Medvedev Djokovic trionfa per la decima voltaAustralian Open Dove vedere2023, streaming gratis LIVE e diretta tv OGGI-Zverev streaming gratis e diretta TV8? Dove vedere2023 Djokovic, numero uno ...