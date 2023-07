Madam Halimah ha dischiarato alla stampa chesono partner affini ed entrambi impegnati a sostenere la compattezza dell' Asean. Altre aree di collaborazione in un futuro prossimo ...... Romania, Ruanda, Arabia Saudita,, Slovacchia, Saint Kitts & Nevis, Repubblica Araba Siriana, Tagikistan, Timor Est, Turkmenistan, Repubblica Unita di Tanzania, Uzbekistan,, Zambia. ...... Corea del Sud e. Esploreranno anche nuovi fronti negoziali con partner come Cina, Indonesia,e paesi dell'America centrale e dei Caraibi. Per il presidente brasiliano, inoltre, c'è ...

Singapore e Vietnam firmano 4 memorandum d'intesa Agenzia ANSA

In collaborazione con l'Indonesia, Singapore ha in programma la realizzazione di un pannello solare galleggiante. Il progetto, che sarà avviato nel 2024, ha l'obiettivo di generare circa due gigawatt ...Al palazzo presidenziale di Hanoi, il presidente Halimah Yacob e il presidente del Vietnam Nguyen Xuan Phuc hanno assistito allo scambio e alla firma di quattro memorandum d'intesa, due dei quali rigu ...