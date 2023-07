hanno indetto due giornate di sciopero nazionale per il 13 e il 15 luglio. Giovedì a incrociare le braccia sarà il personale di Trenitalia e Italo , dalle 3 alle 2 del mattino di venerdì. ...In arrivoscioperi nel settore dei trasporti la settimana prossima. Giovedì la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo mentre sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli ...Nuovo sciopero nazionale del personale di Trenitalia edisagi per chi si muove in treno. Dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di giovedì 14 è stato proclamato lo stato di agitazione dalla Filt - Cgil, la Fit - Cisl, la Uiltrasporti, l'Ugl Ferrovieri, ...

Sindacati, nuovi scioperi nella prossima settimana per treni e aerei TGLA7

Un'altra settimana di scioperi in Italia, questa volta nel settore dei trasporti. I sindacati hanno indetto due giornate di sciopero nazionale per il 13 e il 15 luglio. Giovedì a incrociare le braccia ...Giovedì 15 luglio sciopero del personale di Trenitalia e di Italo, sabato 15 luglio del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in e dei piloti di Malta Air, che opera i voli d ...