Siamo incapaci di assistere gli anziani L’Italia ultima in classifica per posti nelle Rsa

(Di sabato 8 luglio 2023)è in fondo allaper la capacità di offrire ai propriassistenza a lungo termine. Con appena 19per 1000 abitanti over 65 anni, abbiamo la più bassa disponibilità di strutture residenziali destinate agli. A indicarlo sono i dati del documento “Il Servizio sanitario nazionale compie 45 anni”, realizzato dall’Ufficio valutazione e impatto del Senato che confronta i nostri numeri con quelli di 7 Paesi: Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Svezia. La tragedia dell’incendio a Milano ripropone il tema delle strutture per l’assistenza aglimettendo in luce le carenze in un paese sempre più anziano. Secondo il Gnpl National Register, la banca dati realizzata dal Garante nazionale per la geolocalizzazione delle strutture ...

di riconoscere Dio nel volto dell'altro perchè narcisisticamente ripiegati a contemplare e ... Ci auguriamo che tutto proceda bene e samo sicuri cheprotetti da una benedizione speciale e ......e saranno assolutamentedi affrontare gli effetti di una platea potenzialmente aumentata per il flusso turistico, per i turni di ferie, per le conseguenze delle alte temperature, ecc.......di giudicare lucidamente nei tribunali, instabili per cause ormonali. Era solo l'altro ieri, era il tempo delle nostre nonne. Oggiin cima : ancora poche, certo. Role model, a ...

Nelle Rsa l'Italia è l'ultima in classifica per posti LA NOTIZIA

Rosy Bindi ne ha per tutti. Da Ignazio La Russa e la vicenda dell’autoassoluzione del figlio accusato di stupro, alle aspre critiche rivolte ...Se guardiamo ai fatti, in Occidente non c’è alcun tramonto. Viceversa, per le potenze non occidentali e, specificamente, per quelle che hanno con l’Occidente ...