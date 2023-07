(Di sabato 8 luglio 2023) Sinelle acque del fiumeper soccorrere ilin difficoltà, ma. È ciò che è successo a Perino, in provincia di Piacenza, dove un uomo di 59 anni, originario dello Sri Lanka, ha cercato di riportare a riva il28enne che annaspava in acqua. In poco tempo però sono annegati tutti e due. In tanti dalla riva, accortisi del dramma in atto, hanno chiamato i soccorsi ma, nonostante il tempestivo intervento di 118, carabinieri e vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: i corpi di padre esono stati ritrovati dai sommozzatori dei vigili.

I due sono stati portati via dalla corrente e ritrovati poco più a valle dai sommozzatori dei vigili del fuoco Si è tuffatofiume Trebbia per salvare il figlio 28enne in difficoltà, in un punto dove l'acqua è profonda tre metri, ma è sparito anche lui, portato via dalla corrente e ritrovato poco più a valle dai ...Leggi Anche Puglia, bambino di sei anni annega durante un campo estivo Leggi Anche Oristano, siper salvare il figlio della compagna ma muore annegato TI POTREBBE INTERESSAREAGI - Sinelle acque del fiume in soccorso del figlio in difficoltà ma finiscono per annegare entrambi. TragediapomeriggioPiacentino , nella zona di Perino, molto frequentata dai residenti del ...

Il figlio si tuffa nel fiume e non riemerge, il padre lo cerca: entrambi ... il Resto del Carlino

(Adnkronos) - Si è tuffato nel fiume Trebbia per salvare il figlio 28enne in difficoltà, in un punto dove l'acqua è profonda tre metri, ma è sparito anche lui, portato via dalla corrente e ritrovato p ...Si tuffa nel Trebbia per salvare il figlio, annegano entrambi Un 59enne è morto mentre cercava di riportare a riva il figlio 28enne che annaspava nelle acque della zona di Perino. I corpi sono stati r ...