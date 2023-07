Si ribalta un trattore in provincia di Campobasso | due morti

(Di sabato 8 luglio 2023) Intorno alle 7 di questa mattina, presso Baranello, in contrada Fonte Garile,di, due persone sono morte travolte da undopo che il mezzo si ètato. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, tuttora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Un grave incidente si è verificato alle ore 9.30 a Foiana, dove unsi è rovesciato, travolgendo un agricoltore del posto che era impegnato in un lavoro su un pendio molto ripido. L'uomo è stato soccorso dalla Croce bianca ed è stato trasportato al pronto ...BOLZANO . E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale l'agricoltore coinvolto in un incidente con ilnelle scorse ore a Foiana, frazione del comune di Lana . Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è rovesciato mentre l'uomo era impegnato in un lavoro su un pendio molto ripido. L'...I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio sono impegnati nel comune di San Bartolomeo Val Cavargna località Ponte Dovi a per uncarico che transitando in zona impervia finiva fuori strada. Il conducente, un uomo di 73 anni, è rimasto ferito in maniera grave alla gamba. Sul posto hanno operato anche i carabinieri di ...

