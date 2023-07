Si ribalta trattore in provincia di Campobasso | due morti

Tragedia nei campi questa mattina a Baranello, piccolo centro a poca distanza da Campobasso. Poco dopo le 7 unsi è ribaltato e due persone sono morte. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. L'incidente si è verificato in contrada Fonte Garile. Si tratta di marito e moglie, di 81 e 83 ...si: morti marito e moglie Il, con un rimorchio carico di legna, si è ribaltato. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il ...Intorno alle 7 di questa mattina, presso Baranello, in contrada Fonte Garile, provincia di Campobasso , due persone sono morte travolte da undopo che il mezzo si è ribaltatato. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, tuttora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto. ...

