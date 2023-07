Si ribalta il camion dello staff di Andrea Sannino | il messaggio del cantautore napoletano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn incidente di percorso che per fortuna ha causato danni solo economici e non all’autista. Ilstorico service disi èto nella notte, al rientro dal concerto dell’artista partenopeo. Il guidatore, come fa sapere, ha riportato solo qualche lieve ferita. Ilpartenopeo ha scritto un lungoper ringraziare le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute. Di seguito il testo: “leri notte al rientro dal concerto di Camerota, undel mio service storico si è letteralmenteto uscendo fuori strada in una delle curve che scendono lungo la scarpata. Ho visto le foto e sono sconvolto …immagino tutti loro che lo hanno ...