Shang-Chi 2 | arrivano aggiornamenti e non sono molto positivi!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 luglio 2023) Simu Liu ha finalmente datosu-Chi 2, che è ancora in fase di sviluppo, e ha spiegato quando tornerà effettivamente nel Marvel Cinematic Universe. Uno dei nuovi eroi ad essersi unito all’MCU dopo la Saga dell’Infinito è stato-Chi, che ha avuto un suo film nella Fase 4. Sebbene la pandemia COVID-19 abbia certamente influito sui risultati complessivi al botteghino,-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è stato comunque un successo per i Marvel Studios, che lo ha preparato per altre avventure nel franchise.-Chi 2: pare che il film si continui a rimandare, ma come mai? Con-Chi 2 che sembra non essere un problema per i Marvel Studios, per quasi tre anni non c’è stato alcun movimento per il sequel. Finalmente il protagonista, Liu, è intervenuto ...