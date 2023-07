Sfida per il Sud Globale. Il messaggio cinese riguarda anche l’Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) Dalle pagine dell’Economist arriva unche, presidente di turno del G7 nel 2024. La Cina ha un(anti Occidente) per il Sud: i “valori universali” sono una forma di razzismo. Il settimanale racconta il World Peace Forum, un forum di politica estera tenutosi a Pechino dal 1° al 3 luglio, in cui i funzionari cinesi hanno elogiato i Paesi del “Sud”, ovvero Africa, Asia e America Latina, per aver messo in discussione in modo assertivo un ordine internazionale creato nel 1945 dai vincitori della seconda guerra mondiale. Dall’inizio della guerra di Ucraina, si legge, “gli analisti cinesi sono rimasti sorpresi dal risentimento che molti Paesi poveri esprimono nei confronti dei governi americani, europei e occidentali per aver trattato ...