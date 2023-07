Sfida Dei Club | nasce il nuovo trofeo Uefa-Conmebol

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 luglio 2023) Nell’ ambito della collaborazione traè stato istituire laDei, ilInter che metterà di fronte la vincitrice dell’Europa League e i vincitori della Coppasudamericana.DEI: DOVE E QUANDO SI GIOCA La prima edizione, che sarà denominata Antonio Puerta XII, in ricordo dell’ex giocatore del Siviglia scomparso nel 2007 a causa di un arresto cardiaco, si giocherà il prossimo 19 luglio, presso lo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan, tra il Siviglia, detentrice dell’Europa League, e l’ Independiende del Valle(Ecuador), detentore della CoppaSudamericana. Sarà gara secca nella quale non sono previsti i tempi supplementari ma direttamente i calci di rigore in ...