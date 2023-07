(Di sabato 8 luglio 2023) di Giuseppe Tassi Dueda sogno per raccontare al mondo che alla bellezza, e all'evoluzione tecnologica, non c'è mai fine. Nella sala a forma di teatro del circuito di Fiorano il brand del ...

Nella sala a forma di teatro del circuito di Fiorano il brand del Cavallino ha tolto i veli allaXX Stradale e allaXX Spider con tetto rigido retrattile. Levetture rappresentano un ...FerrariStradale interni Benvenuti a bordo L'abitacolo della FerrariStradale - spazioso per- può spiazzare chi è abituato alle auto "normali" e non solo per i sedili sportivissimi con ......mondo Endurance) potrebbe cambiare questo flusso Certamente l'Endurance e la Formula 1 sono... la, la reazione della clientela non era stata di entusiasmo. Perlomeno fino a quando la ...

Abbiamo guidato la Ferrari SF90 Stradale (in attesa della XX) Icon Magazine

SF90 XX, due Ferrari al top con 1030 cavalli e ala da pista. Stradale e Spider i nuovi gioielli. Serie limitate con super prestazioni: 0-100 km/h in 2,3 s ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...