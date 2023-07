Settimana per i trasporti | ondata di scioperi in arrivo per treni e aerei

(Di sabato 8 luglio 2023)rovente non solo sul fronte meteo per quella inma anche sul fronte dei: un'dista per abbattersi su. I disagi per passeggeri, pendolari e ...

L'imprenditrice digitale ha firmato tutti i documenti necessari proprio la scorsae, ...alcune storie Instagram in cui spiega ai suoi follower che si sta recando al Lago di Comoprendere ...rovente non solo sul fronte meteoquella in arrivo ma anche sul fronte dei trasporti: un'ondata di scioperi staabbattersi su treni e aerei . I disagipasseggeri, pendolari e ...... IL PUNTO IL PROVINO COL BARCELLONA - Il primo top club a credere nel ragazzo - allora bambino - era stato il Barcellona, che nel 2008 l'aveva fatto andare in Spagnaun provino. Unacon ...

Sindacati, nuovi scioperi nella prossima settimana per treni e aerei TGLA7

L'Inter e la Juventus sono interessate a Milinkovic-Savic ma finora nessuna offerta per il giocatore: il serbo va da un'altra parte.A Spielberg, una settimana fa, Max Verstappen per prendersi la pole aveva dovuto faticare non poco battendo Charles Leclerc di 28 millesimi. A Silverstone, è stato ancora lui, ...