Serie A 2023 2024 | Milan | abbonamenti soldout da ieri

(Di sabato 8 luglio 2023) Sono giàtutti gliper la curva del. Nella giornata disono terminati gli ultimi pass rimasti per seguire le partite casalinghe del Diavolo. Come informa il club, sono state staccate tutte le 41500 tessere a disposizione mentre restano aperte le sottoscrizioni per il “Club 1899” per vivere le gare interne di Maignan e compagni dalle aree più esclusive del “Meazza”. Da, inoltre, sarà possibile mettersi in coda per acquistare l’abbonamento per la stagione-2025 iscrivendosi alle liste di attesa sul sito ufficiale della società rossonera. SportFace.