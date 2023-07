Serena morta a 8 anni in un incidente in moto | era insieme a una coppia di fidanzati La bimba non aveva il casco Aperta un' inchiesta

La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta suBove, la bambina di 8 anniin un incidente stradale in moto sulla quale viaggiavano in tre . La piccola, che non aveva il casco, è caduta sbattendo la testa sull'asfalto. Sembrava che ...Ciao piccola' . Si moltiplicano i commenti di chi conosceva la coppia di genitori di cui la bimba è figlia unica. Sono tutte frasi di condoglianze e di partecipazione al dolore della famiglia ...E'così la piccola, la bimba di 8 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 6 luglio, a Gragnano , comune in provincia di Napoli. Inutile la corsa in ...

Serena morta a 8 anni in un incidente in moto: era insieme a una coppia di fidanzati. La bimba non aveva il ca leggo.it

La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta su Serena Bove, la bambina di 8 anni morta in un incidente stradale in moto sulla quale viaggiavano in tre. La piccola, che non aveva ...Il tragico incidente, nel quale ha perso la vita Serena, una bimba di 8 anni, è avvenuto proprio sotto gli occhi dei suoi genitori.