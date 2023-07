Sei Sorelle | anticipazioni trame dal 10 al 14 luglio 2023

Leggi su movieplayer

(Di sabato 8 luglio 2023)delledi Seiin onda dal 10 al 14: la soap spagnola viene trasmessa su RAI 1 alle 16.05 Seitorna lunedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco ledella settimana dal 10 al 14. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci terrà incollati allo schermo fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay. Lunedì 10Francisca viene scelta come sostituta nell'opera "Le nozze di Figaro". Rodolfo inizia a rendersi conto dei sentimenti di Blanca nei confronti di suo fratello. Carolina viene minacciata dalla vera madre del bambino e ricattata per non rivelare il segreto. Martedì 11Elisa ...