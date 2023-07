Sei anziani morti nella Rsa | l' antincendio non funzionava | il mistero del volantino

(Di sabato 8 luglio 2023) L'incendioresidenza perdi Milano ha provocato la morte di sei persone e ottantuno feriti. Ora, è il tempo delle indagini per risalire alle cause. Nelle ultime ore sono aumentati gli interrogativi sui sistemi di sicurezza della Rsa "Casa per coniugi" di via dei Cinquecento, nel...

... in particolare da bambini, donne incinte e, che rappresentano i gruppi più vulnerabili ai ... Il Consiglio europeo ha chiesto ufficialmente alla Commissione uno studio, da completarsi in...TERAMO - Nella giornata di ieri, tra Teramo, Torricella Sicura, Tossicìa e Basciano, ci sono statitentativi di truffe in danno di. Le modalità, secondo le quali a porre in essere l'inganno per l'anziano, sono state sempre le stesse con, a carattere generale, finti/sedicenti avvocati ...Teramo. Nella giornata di ieri, tra Teramo, Torricella Sicura, Tossicìa e Basciano, ci sono statitentativi di truffe in danno di. Le modalità, secondo le quali a porre in essere l'inganno per l'anziano, sono state sempre le stesse con, a carattere generale, finti/sedicenti avvocati ...

Milano, a fuoco la Rsa «Casa dei Coniugi»: sei anziani morti e 81 feriti, decine di intossicati Corriere Milano

Nella giornata di ieri, tra Teramo, Torricella Sicura, Tossicìa e Basciano, ci sono stati sei tentativi di truffe in danno di anziani. I carabinieri riescono a sventarli tutti ...TERAMO – Nella giornata di ieri, tra Teramo, Torricella Sicura, Tossicìa e Basciano, ci sono stati sei tentativi di truffe in danno di anziani. Le modalità, secondo le quali a porre in essere l’ingann ...