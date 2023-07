Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 8 luglio 2023) Sembra che per Kiev si stiando creando le condizioni per il ripetersi di uno “georgiano”. In vista del summit NATO di Vilnius, si impongono delle riflessioni sul comportamento dell’Alleanza Atlantica, degli USA e dell’Unione Europea verso. La sostanza è questa: l’Occidente l’ha di fatto ingannata, spingendola allo scontro diretto contro la Russia con la prospettiva di diventare membro delle organizzazioni euroatlantiche. A sua volta Kiev ha riversato tutte le sue speranze di integrazione sull’obiettivo del trionfo bellico, quella “vittoria totale” troppe volte promessa e annunciata da Zelensky. Fallita completamente la prima fase della controffensiva, gli ucraini sanno che di entrare nella NATO, per ora, non se ne parla affatto. Anche a Tbilisi promettevano di entrare presto nella NATO Nel 2008, anno della “guerra dei cinque giorni” ...