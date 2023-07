“Scusate ma sono fatta così” | Nikita Pelizon interviene e chiarisce

Leggi su 361magazine

(Di sabato 8 luglio 2023)sui social ealcuni dettagli: ecco le parole della vincitrice del GFVip 7si sta godendo il successo di tutte le sue nuove avventure. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, laha presentato per la prima volta i suoi quadri e proprio ieri ha trascorso un pomeriggio con i fan.pochi giorni fa ha esordito nell’ambito musicale pubblicando il suo primo inedito dal titolo “Mojito”. L’ex gieffina è pronta ad incontrare tutti i suoi fan in giro per l’Italia. Per tutta l’estate infatti raggiungerà diverse città in compagnia anche di altri ex gieffini. Leggi anche –>Prelemi, il brindisi incuriosisce i fan: il commento di Giulia svela il motivo L’ex gieffina risponde ai fan… Nelle ultime ore ...