Scontro choc tra due autobus | a bordo c’erano diversi passeggeri Il bilancio è pesantissimo

Leggi su tvzap

(Di sabato 8 luglio 2023) SOCIAL. Giovedì, un incidente tra unpubblico di New York City e unturistico a due piani ha causato feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Il dipartimento dei vigili del fuoco di New York ha dichiarato che la collisione è avvenuta nei pressi di 23rd Street e 1st Avenue a Manhattan. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19:15. Il dipartimento di polizia di New York ha confermato che le ferite riportate erano tutte di lieve entità. Leggi anche: Paola Turci, i dettagli da brividi sull’incidente che le ha cambiato la vita Leggi anche: Terribile incidente in moto, gamba amputata subito: poi accade il peggio Watch the latest video at foxnews.com New York, incidente: feriti non gravi I paramedici hanno trasportato d’urgenza 27 pazienti negli ospedali vicini, tutti con ferite non mortali. Circa 50 persone sono state ...