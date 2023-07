Sciopero treni 13 luglio | stop di 24 ore per Trenitalia e Italo

Durante lo, specifica Trenitalia, sarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché deiregionali ...... anche se saranno garantite alcune corse nazionali e deiregionali nelle fasce pendolari (6 - 9 e 18 - 21). Sabato, invece, sarà il turno degli aeroporti dove andrà in scena lodel ......prima di recarsi in stazione.Durante losarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché dei...

ROMA – “Confermato dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14 luglio lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Trenitalia”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ...Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Treni a rischio il 13 luglio prossimo. Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato u ...