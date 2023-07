Sciopero treni 13 luglio | stop di 24 ore | le informazioni utili per evitare i problemi

(Di sabato 8 luglio 2023)deigiovedì 132023: viaggiare è più difficile. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, come da indicazioni potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello. Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio...

... specifica Trenitalia, sarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché deiregionali nelle fasce ......prima di recarsi in stazione.Durante losarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché dei...... così come quelle deiregionali nelle fasce pendolari (6.00 - 9.00 e 18.00 - 21.00), tutti consultabili nella sezionegarantiti in caso di, s ul sito della società. Le sigle Filt ...

ROMA – Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia dalle ore 3.00 di ...Nuovo sciopero dei trasporti in vista. Giovedì 13 luglio e venerdì 14 la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo mentre sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli a ...