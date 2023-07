Scioperi | il 13 luglio Trenitalia e Italo | il 15 tocca agli aeroporti

(Di sabato 8 luglio 2023) Previsti per la prossima settimananel settore dei trasporti, con i sindacati che annunciano la protesta del personale diprevista per giovedì 13. Sabato 15 invece incrocerà le braccia il personale di terra degli, che si fermerà dalle 10 alle 18. Allo sciopero si uniranno anche i piloti di Malta Air e il personale di volo di Vueling.

In arrivo nuovinel settore dei trasporti la settimana prossima. Giovedì 13 lugliola protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo mentre sabato 15sarà la volta del personale di terra ...approfondimento2023, dai treni agli aerei. Il calendario FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Caro voli, viaggiare da Milano costa il 61% in più: tratte più ...Un'altra settimana diin Italia , questa volta nel settore dei trasporti . I sindacati hanno indetto due giornate di sciopero nazionale per il 13 e il 15. Giovedì a incrociare le braccia sarà il personale ...

Sciopero, a Roma oggi mezzi a rischio per 24 ore. Tutte le informazioni RomaToday

In arrivo nuovi scioperi nel settore dei trasporti la settimana prossima. Giovedì la protesta coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo mentre sabato ...Viaggi aerei a rischio con possibili ritardi e cancellazioni per lo sciopero di 8 ore proclamato per sabato 15 luglio 2023 dal personale di terra degli aeroporti. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e U ...