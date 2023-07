Schlein fiuta la sbandata di Fratelli d’Italia e finalmente parte all’attacco

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 luglio 2023) Poiché ogni giorno ce n’è una, tutte le domande diventano plausibili, a cominciare da quella che tutti si stanno ponendo: c’è un piano della magistratura contro, cioè contro Giorgia Meloni? Lei ne è convinta, si è messo in moto il tritacarne che Silvio Berlusconi conosceva bene ma «io non sono Berlusconi», avrebbe detto. In che senso, non è Berlusconi? Lo chiarirà, Meloni? Una cosa è certa: c’è una progressione impressionante, Daniela Santanchè, Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, tutte storie diversissime, ma il frullatore politico-mediatico è quello che è, un meccanismo che si stringe come il cappio intorno al collo come ben sanno gli ex missini, all’epoca super-tifosi delle gesta di Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo e oggi impigliati in fatti di cronaca piuttosto spiacevoli. Un’altra cosa è certa: l’inchiesta su Leonardo ...