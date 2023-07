Schillaci s’è svegliato | “Via la quarantena per i positivi”

(Di sabato 8 luglio 2023) Secondo quanto riporta, il ministro della Salute, Oraziostarebbe pensando di togliere l’obbligo di 5 giorni di isolamento per ial Covid-19. Quasi rammaricandosi per il fatto che gli italiani abbiano spontaneamente smesso di seguire le demenziali misure di contrasto per una malattia praticamente scomparsa, questo il suo laconico commento, espresso a margine dell’Assemblea nazionale di Farmindustria: “Adesso penso lo toglieremo, ma di fatto credo sia ampiamente inapplicato”. Un paio di giorni prima, Gabriele Milani, direttore nazionale della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, dichiarava in un comunicato di aver inviato una lettera allo stessoed al ministro del Turismo, Daniela Santanché, in cui si chiedeva la totale eliminazione di questo surreale residuo di, ...

...il quale non bisogna abbassare la qualità che "poi ne risente la sicurezza" e infine " c'è il dramma della carenza del personale per il quale abbiamo chiesto nei giorni scorsi al ministro...Ospite domenica al Teatro antico di Taormina per i Nations Award , Lidiaporta in tour 'Futura. Donne per Lucio' . Lo spettacolo è un omaggio, nell'anno in cui avrebbe compiuto gli 80, a ...Così il Ministro della Salute, Orazio. Ispezionando la stanza da dove si è sviluppato l'incendio, il Procuratore di Milano Marcello Viola e l'aggiunto Tiziana Siciliano hanno rinvenuto un ...