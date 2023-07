Scegli la vita | i 30 anni di Trainspotting

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug – Era il 1993 ed un libro avrebbe cambiato per sempre la letteratura contemporanea: stiamo parlando die oggi proveremo ad analizzare cosa ci sia dietro questo vero e proprio fenomeno sociale e di costume. Un romanzo intollerabile Il futuro scrittore Irvine Welsh trascorse buona parte degli’80 dipendente dall’eroina nella natia Leith, quartiere sottoproletario di Edimburgo. Appassionato di punk e della squadra dell’Hibernian sbarcava il lunario tra lavoretti e piccole truffe, quando non era troppo fatto. Nel frattempo iniziò a buttare su carta una serie di racconti e pensieri, in parte ispirati alla sua esperienza ed alle persone che incontrava. Una volta disintossicatosi dalla sua dipendenza raccolse questi scritti in un romanzo dalla struttura non lineare: diviso in sette sezioni ci presenta alcuni personaggi ...