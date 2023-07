Sbarca a Orio con passaporto falso | arrestato un 23enne iraniano | “Son scappato perché ero in pericolo”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023) Bergamo. “Ho cambiato religione, passando dall’islam al cristianesimo e per questo ero indi vita. Così mio padre mi ha comprato une sono fuggito”. A parlare è undi 23 anni arrivato dalla Turchia all’aeroporto dial Serio giovedì 6 luglio. Durante i controlli di rito, la polizia di frontiera ha scoperto che il suoera, così lo ha tratto in arresto. Il giovane è comparso venerdì 7 davanti al giudice per l’udienza di convalida. Ha spiegato, con l’aiuto di un’interprete, della sua conversione e della paura per la sua incolumità, dell’aiuto fornitogli dal padre e del viaggio per mettersi al sicuro e raggiungere l’Italia. Il suo arresto è stato convalidato e il processo rinviato al 29 novembre. Nel frattempo il ...