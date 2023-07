La ragazza ha sporto denuncia in procura a Milano lo scorso 3 lugliodai pm il prossimo lunedì 10 luglio la 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo La Russa , terzogenito del presidente del Senato Ignazio. Lo si apprende da fonti ...... la giovane ha affermato di non avere ricordi di quella notte, di essersiin stato ... Gli esami e il referto della Mangiagallifondamentale quanto scritto nell'esame tossicologico ...La 22enne che lo scorso 3 luglio ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa,ascoltata dal pm lunedì 10 luglio. Lo si apprende da fonti giudiziarie. 'È chiaro che mi dispiace, e per entrambi i ragazzi, per questa ragazza, per tutti, è una brutta vicenda', ha detto Ignazio ...

Sarà sentita lunedì la ragazza che accusa il figlio di La Russa Agenzia ANSA