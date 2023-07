Sapori primi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 luglio 2023) Negli ultimi mesi ho mangiato un cervo cacciato sei mesi prima. Un tonno conservato da 25 anni nella sua lattina. Una rapa che stava in un vaso da più di tre anni. Un pesce che era uscito dall’acqua tre mesi prima. Un gelato di grasso lasciato irrancidire. Non sono follie gastronomiche, e nemmeno attentati alla salute. Sono nuove frontiere che esplorano un mondo sconosciuto, per creare gusti che oggi ancora non esistono. Perché l’ossessione dilagante tra gli chef per la conservazione sul lunghissimo periodo e la creazione delle condizioni indispensabili per rendere un prodotto ancora edibile dopo molto tempo, andando al di là di ogni ragionevole data di scadenza, per scoprire i suoi cambiamenti di gusto, vuole in realtà rispondere a un’esigenza. Quella di non farsi bastare lo spettro degli alimenti conosciuti, e i loroa cui ormai siamo abituati, ma tentare di ...