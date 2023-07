Santanchè e Delmastro | Anm | da Palazzo Chigi e ministero attacco a magistratura

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - "Unpesantissimo, ancora più insidioso perché riferito a fonti anonime", a cui "sono seguiti due attacchi daldella Giustizia", Così, in apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, riferendosi agli interventi di dopo i procedimenti sportivi legati al caso plusvalenze e alla manovra stipendi, è stata penalizzata di 10 punti e ha perso la qualificazione alla Champions League conquistata sul campo sui casi del ministro Daniela Santanché e del sottosegretario alla Giustizia Andrea. Si tratta di "critiche pesantissime" il tema è "la legittimazione della" e di "accuse gravissime, che colpiscono al cuore la". L'accusa "è quella di schierarsi in ...

'Mi preoccupa un presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dal Governo i suoi amici di partito, perché tiene più alla sua cricca che alla 'patria' di cui ...Adesso tocca a Danielae ad Andreaessere sollecitati dalle opposizioni a compiere un passo indietro. Tuttavia l'elenco degli esponenti di governo che sono stati costretti a ...Mi preoccupa un Presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dal Governo i suoi amici di partito, perché tiene più alla sua cricca che alla 'Patria' di cui ...