Santanchè e Delmastro | Anm | da Palazzo Chigi e ministero attacco a magistratura

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 8 luglio 2023) (Adnkronos) – "Unpesantissimo, ancora più insidioso perché riferito a fonti anonime", a cui "sono seguiti due attacchi daldella Giustizia", Così, in apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, riferendosi agli interventi die di via Arenula sui casi del ministro Daniela Santanché e del sottosegretario alla Giustizia Andrea. Si tratta di "critiche pesantissime" il tema è "la legittimazione della" e di "accuse gravissime, che colpiscono al cuore la". "Stiamo occupando le cronache senza volerlo – afferma Santalucia -. Si parla di scontro tra politica e, è uno scontro non voluto che stiamo ...