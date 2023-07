Santalucia Anm | “Attacco del governo? Non si può dire che un pm fa politica solo perché applica un atto giudiziario sgradito a qualcuno”

(Di sabato 8 luglio 2023) “Ungravissimo dellaalla magistratura“. Così il presidente dell’Associazione Nazionale magistrati, Giuseppe, all’apertura dell’assemblea di giunta dell’associazione ribatte alla nota di Palazzo Chigi che additava i giudici di fare opposizione. “Non si puòche un magistrato fase fa una una parte. Santanchè? Non sappiamo nulla ma il ministero non può dichiararsi sconcertato, invii gli ispettori e chiarisca”. L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

Qui non si tratta di criticare la magistratura, se si fa bene o male ha aggiuntoSiamo di fronte a una critica che nega in se' lesistenza della magistratura. Se un magistrato e' fazioso, e'...Lo ha detto il presidente dell'Giuseppe, che parla di 'un'accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura'. 'Non si arretra quando si tratta di difendere i valori della ...... le parole, durissime, del presidente dell'associazione,che, parlando al Comitato direttivo è andato dritto al cuore del problema: "Non è più l'a essere accusata di interferenza, ma ...

Santalucia (Anm): “Attacco del governo Non si può dire che un pm fa politica solo perché applica un… Il Fatto Quotidiano

Dopo l’attacco anonimo arrivato da Palazzo Chigi, prosegue lo scontro tra governo e magistratura: “Quelle diffuse sono affermazioni gravi ...Dalle fonti di Palazzo Chigi è arrivata"un' accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura" e le note del dicastero della Giustizia si sono unite "alle voci di delegittimazione", il ...