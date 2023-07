Salvatore Aranzulla | il problem solver dell’informatica

(Di sabato 8 luglio 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1990Città: CataniaPiattaforme: Google, YouTube, Facebook, InstagramCategoria: Informatica Chi èè un blogger e divulgatore informatico popolare per il suo sito web che offre guide e consigli su vari argomenti tecnologici. Nato a Catania il 18 novembre 1990, dalla tenera età si appassiona al mondoe inizia a sperimentare con i computer. A soli 13 anni sviluppa il suo primo sito web dedicato al gaming. Dopo il diploma al liceo scientifico si iscrive al corso Ingegneria Informatica dell’Università di Catania, ma abbandona gli studi dopo un anno per dedicarsi al suo progetto online Nel 2008 lancia il suo sito web.it (ancora oggi ...

Sei alla ricerca di un nuovo lavoro oppure del tuo primo lavoro e, dopo aver valutato diverse possibilità di carriera, hai sentito parlare della professione del Web developer e la cosa ti ha ...