Salute e stile di vita | come ridurre il rischio di tumore al seno

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 8 luglio 2023) Gli stili disani possonodel 27% ildi sviluppare ildel. In Italia, però, il 36,9% delle donne è sedentario, il 26,8% è in sovrappeso e l’11,1% obeso, il 15,3% fuma e l’8,7% consuma alcol in quantità aper la. Segui su affaritaliani.it