(Di sabato 8 luglio 2023) Ilha annunciato ufficialmente di aver completato l’operazione per Tonny, exIl, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Tonny. L’olandese era stato in prestito allanell’ultima stagione. COMUNICATO – Tonnyè passato alFC! Il centrocampista olandese ha firmato un contratto quadriennale. Tonny è nato il 3 gennaio 1995 e prima di entrare nelha giocato per Feyenoord, Krasnodar, Espanyol e. Ha giocato 15 partite con la nazionale olandese. Benvenuto nella famiglia, Tonny!

20.45 - L'exTonny Vilhena, rientrato all'Espanyol dopo il prestito, cambia ancora club. contratto annuale per l'ex Chelsea,Inter. 16.20 - Dopo Kolasinac, l'Atalanta ha chiuso ...La Roma ricomincia ancora con la, ma stavolta in casa. Eccola la nuova serie A uscita ...Boxing day ma si gioca anche il 30 dicembre. La speranza è che i campi tengano per attrarre ...La Roma ricomincia ancora con la, ma stavolta in casa. Eccola la nuova serie A uscita ...Boxing day ma si gioca anche il 30 dicembre. La speranza è che i campi tengano per attrarre ...

Salernitana, niente riscatto per Vilhena: è del Panathinaikos Calcio News 24

Il Panathinaikos ha annunciato ufficialmente di aver completato l’operazione per Tonny Vilhena, ex Salernitana Il Panathinaikos, tramite un ...L’attaccante si era offerto di restare anche in serie B, ma non rientra nei piani della nuova proprietà. Il suo ultimo gol a San Siro contro il Milan ...