Salernitana | 26 i convocati per il ritiro di Rivisondoli

(Di sabato 8 luglio 2023) La prossima stagione della Serie A è alle porte con i club che si stanno preparando ad iniziare i rispettivi ritiri. Ladi Paulo Sousa sarà una delle prime squadre a radunarsi. Il prossimo 10 luglio alle ore 17.00 saranno 26 idel tecnico ex Fiorentina a radunarsi in quel di. Questo l’elenco completo dei: Portieri: De Matteis, Fiorillo, Ochoa, Sepe. Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Mantovani, Motoc, Pirola, Sambia. Centrocampisti: Bohinen, Boultam, Candreva, Coulibaly M., Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Sfait. Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Valencia. SportFace.

Ritiro, oggi i convocati: 3 possibili tagli per Sousa SalernitanaNews.it

Sono 28 i calciatori convocati da Paulo Sousa per il ritiro estivo di Rivisondoli che prenderà il via lunedì pomeriggio, un elenco ricco soprattutto di tanti calciatori che nei ...La Salernitana starebbe pensando di mettere due calciatori fuori rosa, con ogni probabilità non saranno convocati per il ritiro di Rivisondoli.