Salario minimo per legge | cosa si rischia?

(Di sabato 8 luglio 2023) Nel caso fosse introdotto perila 9 euro lordi all’ora, secondo la CGIA potrebbe esserci il serio pericolo di veder aumentare nel paese il lavoro irregolare, in particolare nei settori dove attualmente i minimi tabellari sono molto inferiori alla soglia proposta dal disegno dipresentato nei giorni scorsi alla Camera. Si tratta, spesso, di comparti indeboliti da una concorrenza sleale molto aggressiva praticata da quelle realtà che da sempre lavorano completamente il “nero”. Stiamo parlando dell’agricoltura, del lavoro domestico e di alcuni comparti presenti nei servizi. In altre parole, non è da escludere che molti imprenditori, costretti ad aggiustare all’insù i minimi salariali, potrebbero essere tentati a licenziare o a ridurre l’orario ad alcuni dei propri dipendenti, ...

Nel caso fosse introdotto per legge ila 9 euro lordi all'ora, secondo la Cgia di Mestre , potrebbe esserci il serio pericolo di veder aumentare nel Paese il lavoro irregolare, in particolare nei settori dove attualmente i ...'Questa iniziativa prevede l'istituzione di unorario in Italia di almeno 10 euro lordi all'ora per ogni lavoratore e lavoratrice. Questa normativa prevede inoltre un meccanismo ...... in un confronto con le associazioni datoriali e sindacali, il Governo Meloni ha deciso di introdurre la logica incrementale delle quote (, ecco qual è la soglia in Europa ). Nel ...

Cgia, con il salario minimo aumentano le irregolarità Agenzia ANSA

Secondo la Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cgia) di Mestre, l’introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi all’ora potrebbe portare a un aumento ...Nonostante questa criticità, la CGIA è comunque favorevole all'introduzione di un salario minimo orario di 9 euro lordi all'ora, purché al trattamento economico minimo (TEM), ovvero i minimi tabellari ...