Intervista a La Gazzetta dello Sport per Arrigoche ha parlato dell'attualità calcistica in vista della prossima stagione. In modo ... cosa che miavvenga soprattutto in chiave europea". ...'Miche Stefano Pioli sia sempre più stratega e meno tattico' . Questo è il consiglio di Arrigoal tecnico del Milan nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore ......ottimo acquisto con Frattesi - ha dichiaratoalla Gazzetta dello Sport - , giocatore di grande avvenire che conosco bene. I nerazzurri devono evolversi sul piano del gioco, cosa che mi...

Sacchi: “Mi auguro che Pioli sia sempre più stratega e meno tattico” Pianeta Milan

L’ex tecnico Arrigo Sacchi ha consigliato l’attuale allenatore rossonero. Arrigo Sacchi dalle colonne della Gazzetta dello Sport avvisa Stefano Pioli dei rischi che corre a partire da questa stagione.Le dichiarazioni dell'ex allenatore di Parma, Atletico Madrid e Milan tra le altre, Arrigo Sacchi sul mercato dei rossoneri e Stefano Pioli, non facendo mancare qualche frecciata al gioco dell'Inter d ...