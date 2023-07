Leggi Anchedivisa, Wagner rompe con il Cremlino e la mobilitazione si fa elettronica: cosa succede dietro il fronte della guerra Gli altri casi di proprietà con prestanome in Versilia Rimane, ...... Paris Match, Saturday Evening Post e Vogu, per citarne alcuni, e i suoi reportage in Italia, Spagna, Iran,, Cina. All'interno della mostra, promossa dal Comune di Cagliari e dalla......del Gruppo Wagner recentemente resosi responsabile di un controverso tentativo di golpe in. ... A riportare la notizia, tramite un video diffuso giovedì 6 luglio, è laanticorruzione ( ...

Russia, fondazione Navalny: nel patrimonio di Prigozhin anche una maxi villa in Versilia TGCOM

Due piani, 400 metri quadri, 16 ettari di giardino e un valore di circa 3,5 milioni di euro: ecco "Villa Arina" a Forte dei Marmi ...Per Fbk Villa Arina di Forte dei Marmi sarebbe riconducibile alla famiglia Prigozhin. La proprietaria non ci sta: "Falso, siamo due famiglie diverse" ...