(Di sabato 8 luglio 2023) Leggi Anche Roma, 'tuo nipote ha bisogno di soldi': coppia di anziani truffata per un milione di euro Leggi Anche Milano,ereditiera truffata: le chiedono una cauzione per suo figlio, lei ...

... coppia di anziani truffata per un milione di euro Leggi Anche Milano,ereditiera truffata: ...deve trarre in inganno' si legge in un post condiviso sul profilo Facebook della Questura diLa contabile ellenista ha un compagno e una madre, lei molto, da seguire. "Ricordo lo ... Università di Ferrara , sede di, magistrale a ciclo unico di cinque anni. Dice subito: "Nell' ...E tra i primi casi trattati oggi c'è stato anche quello di una signoradivittima di una truffa telefonica. ha detto la conduttrice visibilmente infastidita. L'truffata ...

Rovigo, anziana aiuta ad arrestare truffatori: nonna Meri nominata "poliziotta ad honorem" TGCOM

Un'anziana di Rovigo, Meri, è stata nominata dal questore, Giovanni Scali, "poliziotta ad honorem" per aver fatto arrestare due truffatori che spacciandosi per carabinieri, si erano presentati alla po ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...