Rosato boccia le opposizioni | “Un boomerang la mozione contro Santanchè” Sì alla riforma della giustizia

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) LaDaniela? Un clamoroso autogol. La? Una necessità ineludibile a cui Italia Viva non si sottrarrà. Ettore, deputato renziano , un lungo e prestigioso passato in cui è stato anche capogruppo del Pd a Montecitorio, confessa in un’intervista a Il Dubbio tutte le sue perplessità sull’azione politica di Schlein e Conte, dvicenda che riguarda il ministro del turismo sino all’annunciatada parte del governo Meloni. “Garantismo vale anche per i ministri” Nell’intervista, l’ex vice PresidenteCamera, proprio sulla questione, ricorda che “Il garantismo è un principio che vale ...