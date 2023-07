Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo | “Non c’è un’età per essere felici”

(Di sabato 8 luglio 2023)Disi sono sposati con rito religioso nel santuario della Madonna della Sorresca, a Sabaudia, chiesetta sulle rive del lago della località pontina. Era stata lei stessa ad annunciare a Silvia Toffanin, ospite di Silvia Toffanin ad annunciare le nozze sottolineando dial colmo della gioia all’idea di coronare questo amore: “Non c’èperfelice. La scelta della conduttrice è stata ragionata e arriva a distanza di diverso tempo dall’inizio della relazione con l’uomo: “Dopo 8 anni sposerò. Ci sposeremo quest’estate. Me l’ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità – erano state le parole di– Eravamo in un ...

"Non c'è un'età per essere felici":lo aveva detto qualche mese fa a Silvia Toffanin durante l'intervista a Verissimo . E il 7 giugno è arrivato il giorno delle nozze , romanticamente in bianco a 77 anni (ne compirà ...La conduttrice tv condivide sui social alcuni momenti dei festeggiamenti successivi al matrimonio con Mario Di ...Il matrimonio di: la conduttrice raggiante e felice sposa il suo Mario a 77 ...

Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo, matrimonio a Sabaudia: la foto in abito da sposa Fanpage.it

Rosanna Lambertucci ha sposato a 77 Mario Di Cosmo, imprenditore a cui è legata da otto anni e più giovane di lei di 15.«Non c’è un’età per essere felici»: Rosanna Lambertucci lo aveva detto qualche mese fa a Silvia Toffanin durante l’intervista a Verissimo. E il 7 giugno è arrivato il giorno delle nozze, romanticament ...