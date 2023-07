Roma | ufficiale Llorente | ' Orgoglioso di indossare ancora questa maglia'

(Di sabato 8 luglio 2023)- " Ciao a tutti i tifosi della, volevo solo dirvi che sono molto felice di tornare. Non vedo l'ora di iniziare una nuova sfida con". Così, con queste parole in un video ...

Così, con queste parole in un video pubblicato sul profilo Twitter della, Diego Llorente ha annunciato la sua permanenza in maglia giallorossa . Una notizia confermata in viadallo ...Il difensore belga, classe 1999, ha indossato anche le maglie di Genoa e AZ Alkmaar- Zinho Vanheusden ceduto in prestito al Royal Standard Liegi. Lo comunica l'Inter con una nota. Il difensore belga, classe 1999, si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di ......debuttare per i colori azzurri- Si alza il sipario sui Mondiali paralimpici di atletica leggera di Parigi. Oggi, sabato, lo Stadio Charlety della capitale francese darà il benvenuto...

Roma, è ufficiale: il 6 agosto amichevole con il Tolosa ForzaRoma.info

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Annuncio vendita Toyota Corolla 1.8 Hybrid Style usata del 2019 a Genzano di Roma, Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...