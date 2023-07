Roma | Tiago Pinto sul ritorno di Llorente | «Davvero felici di poter continuare a fare affidamento sulle sue caratteristiche»

(Di sabato 8 luglio 2023), general manager della, ha parlato al sito ufficiale del club dopo ildi Diegodal Leeds, general manager della, ha parlato al sito ufficiale del club dopo ildi Diegodal Leeds. PAROLE – «Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve per integrarsi alla perfezione nel nostro spogliatoio, confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui. Per questo siamodisuee sul suo bagaglio di esperienze ...

...giallorossa - ha commentato Llorente - Quando a gennaio ebbi l'opportunità di venire allanon ... CosìPinto: 'Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve ...Diego Llorente torna ad essere un giocatore della, con Jose Mourinho che ha forzato per il ritorno del difensore spagnolo dopo gli ultimi sei mesi in prestito.Pinto, quindi, ha innescato nuovamente i contatti con il Leeds United , club ..."Quando a gennaio ebbi l'opportunità di venire allanon esitai un istante e ancor meno in ... confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui", ha detto il General Manager,Pinto. ...

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa a De Paul: l'Atletico Madrid detta le condizioni Footballnews24.it

Diego Llorente resta alla Roma. Il centrale spagnolo sarà un giocatore giallorosso anche nella prossima stagione. Il difensore, di proprietà del Leeds, continuerà a vestire la maglia dei capitolini ...Diego Llorente torna a vestire la maglia della Roma: il difensore si trasferisce in giallorosso a titolo temporaneo ...