Roma | prese a pugni un uomo per la mascherina abbassata | l’attore Popolizio risarcisce la vittima

(Di sabato 8 luglio 2023) Alla fineMassimoha dovuto risarcire il 53enne che ha aggredito il 23 gennaio 2022 perché si era abbassato laper soffiarsi il naso. Così è terminata la vicenda giudiziaria che ha vistoaccusato di lesioni personali. La lite era avvenuta in un mercatino dell’usato di via Sebastiano Grandis all’Esquilino di. Un futile motivo, considerato che tutto è scoppiato perché lasi era momentaneamente tolta la, ma che in tempi di pandemia da Covid era stata percepita dalcome grave provocazione. Al punto tale da aggredire l’colpendolo con un pugno al volto e procurandogli lesioni agli occhi. Il 53enne subito dopo si era rivolto al Pronto soccorso e qualche giorno dopo ...

Parafrasando il titolo di un vecchio film chel'Oscar negli anni Cinquanta, ail tram non si chiama desiderio ma inferno. Così è per i residenti di via Flaminia che sono arrivati fino alla presentazione di un esposto alla Procura della ...La lite era avvenuta in un mercatino dell'usato di via Sebastiano Grandis all'Esquilino di. Un futile motivo, considerato che tutto è scoppiato perché la vittima si era momentaneamente tolta la ...Van der Sar, la Juve lodall'Ajax per 17 miliardi. Van der Sar è stato il primo portiere ... Van der Sar riacquista fiducia nei propri mezzi ma, proprio nella partita decisiva contro la, ...

Roma, prese a pugni un uomo per la mascherina abbassata: l'attore ... Open

Dopo più di 50 anni in prigione, potrebbe tornare il libertà tra 15 giorni Leslie Van Houten, soprannominata l'angelo della morte della setta di Charles Manson. Lo riportano i media statunitensi. (ANS ...Sono partite le carovane di mogli e figli per le case al mare. Quelle donne che sì, possono lavorare, ma non troppo: altrimenti come fanno a essere buone madri Intano gli uomini rimasti a lavorare, p ...