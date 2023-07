Roma | Mourinho | “Dal mercato non mi aspetto nulla | sono contento di tornare a lavorare”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) “pronto per questa nuova stagione. Dalnon miniente,diuno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a”. José, tecnico della, si esprime con queste parole dopo essere atterrato all’aeroporto di Fiumicino di rientro dalle vacanze estive. Da lunedì lariprende infatti gli allenamenti in quel di Trigoria. L’allenatore portoghese è stato anche interpellato sulla questione Dybala: “Del suo contratto non so sulla, ma ovviamente parlo con Paulo e con tutti”. Mentre con un secco “no” risponde a chi gli chiede se fosse dispiaciuto per Frattesi all’Inter. SportFace.