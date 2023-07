Roma | brutale omicidio in un condominio | un uomo ucciso con una mazza da baseball

Leggi su 361magazine

(Di sabato 8 luglio 2023) . Arrestate tre persone per concorso inUnsi è consumato a seguito di una lite condominiale per futili motivi. Undi 60 anni è morto per le gravi ferite ricevute lo scorso 26 giugno. La posizione di tre persone si aggrava, dopo il decesso. La vittima sembra sia stato aggredito con calci, pugni e colpi dida. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’deceduto era residente nella zona di Ponte Galeria, frae Fiumicino, ed è morto nei giorni scorsi al policlinico Gemelli. In seguito alla sua morte, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato tre persone. Nella lite sono coinvolti un 26enne siriano e due italiani di 37 e 30 anni, contro di loro l’accusa è di concorso in...