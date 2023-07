Rogo nella Rsa | in condizioni stabili gli intossicati più gravi

Sono stabili le condizioni di due dei pazienti che sono subito apparsi fra i più gravi dell'incendio della Rsa Casa per Coniugi di Milano dove ieri sono decedute sei persone. Entrambi sono ricoverati ......sarà presente sabato alle 17.30chiesa di san Michele e santa Rita per la recita del Rosario per le vittime e i feriti dell'incendio che la notte scorsa ha provocato la morte di 6 persone...Guardatele le date di nascita degli uomini e delle donne che l'altra notte unha ucciso in una ... (Se le penso, le immagino ballarecolonna sonora del primo ruggente Celentano). Erano, ...

Incendio nella Rsa, l'allarme era una trombetta da stadio: impianto fuori uso da un mese IL GIORNO

Sono stabili le condizioni di due dei pazienti che sono subito apparsi fra i più gravi dell'incendio della Rsa Casa per Coniugi di Milano dove ieri sono decedute sei persone. Entrambi sono ricoverati ...Nuova giornata di accertamenti: riflettori sulla stanza in cui sono partite le fiamme e sui controlli antincendio ai piani. Il sindaco Sala: “Se ci sono responsabilità chi ha sbagliato dovrà pagare” ...