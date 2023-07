... affidando ladella pena ai giudici d'appello di Perugia. A carico di Parolisi, nel 2016, una condanna definitiva a 20 anni di carcere. Dodici anni fa, ad aprile, nel bosco...Il risultato permetterà ladell'assegno ai senatori, tagliato in virtù della ... Da una parte c'è il M5S, che per voce del suo leader torna a cavalcare l'ondamisure anti - casta, ...Il risultato permetterà ladell'assegno ai senatori, tagliato in virtù della ... Da una parte c'è il M5S, che per voce del suo leader torna a cavalcare l'ondamisure anti - casta , ...

Rivalutazione delle pensioni 2023. Consulta la tabella Inps Gazzetta del Sud

Grecia (Alias) L'8 luglio, al Centre Pompidou di Parigi, sarà presentata la ricostruzione virtuale della mostra sull’arte mediale Les Immatériaux curata da Jean-François Lyotard et Thierry Chaput nel ...Grandi cambiamenti nell'ambito pensionistico italiano. Già alcuni aumenti sono scattati nel 2023 nelle tasche dei pensionati italiani.